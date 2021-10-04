Полпред президента в УрФО Якушев встретился с делегацией Финляндии

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Антти Хелантеря.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу полпреда.

Также присутствовали члены финской делегации, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, представители внешнеэкономического блока правительства Свердловской области.

«Главным для наших стран были и остаются принципы добрососедства. Благодаря им Финляндия стала одним из наиболее надёжных партнёров России в самых разных сферах», — заявил Якушев.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся экономического сотрудничества регионов УрФО и Финляндии. Также была затронута тема обмена практиками в создании комфортной городской среды.

Кроме того, Якушев предложил провести в УрФО российско-финский образовательный форум.

Со своей стороны, Хелантеря выразил уверенность в дальнейшем усилении сотрудничества между регионами округа и Финляндией.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.