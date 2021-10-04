Крым посетили рекордные 8,3 млн туристов в 2021 году

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что в 2021 году регион посетили порядка 8,3 млн туристов. Это абсолютный рекорд для полуострова за весь постсоветский период, отметил он.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Мы понимаем, что эта сумма увеличится, и, несмотря на то что стало немного прохладнее, в большинстве объектов размещения загрузка крайне высокая — 70—80% и до 100%. Особенно в тех, где есть вся инфраструктура, позволяющая отдыхать при любой погоде. Поэтому наши усилия сейчас будут направлены как раз в эту сторону», — прокомментировал Волченко.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с Испанией.