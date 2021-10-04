Крым посетили рекордные 8,3 млн туристов в 2021 году

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что в 2021 году регион посетили порядка 8,3 млн туристов. Это абсолютный рекорд для полуострова за весь постсоветский период, отметил он.
Крым посетили рекордные 8,3 млн туристов в 2021 году
  • AP

Об этом сообщает «Крым 24».

«Мы понимаем, что эта сумма увеличится, и, несмотря на то что стало немного прохладнее, в большинстве объектов размещения загрузка крайне высокая — 70—80% и до 100%. Особенно в тех, где есть вся инфраструктура, позволяющая отдыхать при любой погоде. Поэтому наши усилия сейчас будут направлены как раз в эту сторону», — прокомментировал Волченко.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с Испанией.

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