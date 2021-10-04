Автоэксперт Попов прокомментировал ситуацию с ценами на автомобили в России

Автоэксперт Дмитрий Попов выразил мнение, что даже после наращивания темпов выпуска микропроцессоров автомобили, подорожавшие на 10—30%, не станут вновь дешевле.

Об этом он рассказал в беседе с Inforeactor.

«Я не верю, что что-то когда-то подешевеет. За время кризисной ситуации у технологических гигантов был приторможен рост прибыли. В настоящий момент производители чипов почувствовали себя монополистами. Две-три ведущие мировые компании могут управлять рынком. Осознав власть, они не захотят играть по докризисным условиям, а также продавать свой продукт дешевле», — рассказал Попов.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.