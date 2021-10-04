Автоэксперт Попов прокомментировал ситуацию с ценами на автомобили в России
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- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с Inforeactor.
«Я не верю, что что-то когда-то подешевеет. За время кризисной ситуации у технологических гигантов был приторможен рост прибыли. В настоящий момент производители чипов почувствовали себя монополистами. Две-три ведущие мировые компании могут управлять рынком. Осознав власть, они не захотят играть по докризисным условиям, а также продавать свой продукт дешевле», — рассказал Попов.
Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.