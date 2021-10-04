В Мурманской области назначили нового министра образования и науки

Новым министром образования и науки Мурманской области станет Татьяна Ларина, заявил на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис.

Об этом сообщают «Невские новости».

«Качественное образование в регионе — один из наших основных приоритетов. Ваша задача — продолжить проекты, начатые Ольгой Дзюбой, чтобы мы развивались в правильном направлении», — сказал Чибис.

Отмечается, что Ларина с 2012 года работала в отделе профессионального образования и науки Министерства образования Мурманской области.

Затем она была назначена на пост первого заместителя министра Ольги Дзюбы.

В августе progorod43 сообщал, что министром промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области назначен Владимир Сысолятин.