В Мурманской области назначили нового министра образования и науки
- Reuters
Об этом сообщают «Невские новости».
«Качественное образование в регионе — один из наших основных приоритетов. Ваша задача — продолжить проекты, начатые Ольгой Дзюбой, чтобы мы развивались в правильном направлении», — сказал Чибис.
Отмечается, что Ларина с 2012 года работала в отделе профессионального образования и науки Министерства образования Мурманской области.
Затем она была назначена на пост первого заместителя министра Ольги Дзюбы.
В августе progorod43 сообщал, что министром промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области назначен Владимир Сысолятин.