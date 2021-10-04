Лётчики Северного флота завершили подготовку на авиатренажёре в Крыму

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Лётчики 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота завершили подготовку на авиатренажёре в Крыму.
Лётчики Северного флота завершили подготовку на авиатренажёре в Крыму
  • © Минобороны России

Об этом пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.

Во время тренировки пилоты учились взлетать и садиться на наземный тренажёр, имитирующий палубу авианосца. Отработку проводили на учебно-тренировочном самолёте Су-25УТГ и на боевых Су-33.

После завершения программы лётной подготовки экипажи вернулись на аэродром постоянного базирования под Мурманском.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа поразили свыше 50 воздушных мишеней на учениях в Астраханской области.

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