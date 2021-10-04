Мурашко заявил о сопоставимом эффекте «Спутника V» для подростков и взрослых
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Об этом он сказал в ходе пленарной сессии форума «Биотехмед».
«Мы получили сейчас объёмы данных по вакцинным препаратам колоссальные, переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», — приводит РИА Новости слова главы Минздрава.
Ранее Мурашко заявил, что в России вакцинацию от коронавируса прошли более 60% граждан старше 60 лет.