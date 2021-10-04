Мурашко заявил о сопоставимом эффекте «Спутника V» для подростков и взрослых

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» имеет сопоставимый эффект для подростков и взрослых.

Об этом он сказал в ходе пленарной сессии форума «Биотехмед».

«Мы получили сейчас объёмы данных по вакцинным препаратам колоссальные, переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», — приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Ранее Мурашко заявил, что в России вакцинацию от коронавируса прошли более 60% граждан старше 60 лет.