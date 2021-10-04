На северо-западе Москвы благоустроят три улицы до конца 2021 года

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До конца текущего года в СЗАО Москвы благоустроят три улицы: Пехотную, Героев Панфиловцев и Живописную. Они располагаются в районах Щукино, Северное Тушино и Хорошёво-Мнёвники.
На северо-западе Москвы благоустроят три улицы до конца 2021 года
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Совокупная площадь благоустройства составит 23,75 га, сообщает «Вечерняя Москва».

Работы на Пехотной улице уже подошли к концу. На улице Героев Панфиловцев готовность равна 75%, на Живописной — почти 90%.

На всех трёх объектах специалисты укладывают асфальт на проезжей части, рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта столицы Антон Акулов.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

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