В Подмосковье рассказали о ситуации с госпитализацией пациентов с COVID-19

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Зампред правительства региона, министр здравоохранения области Светлана Стригункова во время совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов рассказала о ситуации с госпитализацией пациентов с COVID-19.
В Подмосковье рассказали о ситуации с госпитализацией пациентов с COVID-19
  • Reuters

«У нас выявляемость уже доходит до 1733 — это за вчерашний день было в сутки. Видим, конечно, что динамика по сравнению с июнем, при этом по госпитализации несколько ниже — если мы в июне при таком же уровне выявления госпитализировали 1,1 тыс. человек в сутки, то сейчас мы госпитализируем 700», — цитирует ТАСС Стригункову.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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