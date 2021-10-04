В Подмосковье открыли приём заявок на субсидии для социальных проектов

В подмосковном Мининвесте начали принимать заявки на получение субсидий для социальных бизнес-проектов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Размер гранта — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, при этом сумма не может превышать 50% от объёма инвестиций в проект.

«Из федерального и регионального бюджетов выделяется свыше 134 млн рублей на субсидирование затрат для проектов», — уточнила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что в число инициатив, которым окажут содействие, могут войти те, которые связаны с развитием здорового образа жизни, дополнительным образованием, работой с инвалидами и другие.

Приём заявок продлится до 30 октября.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.