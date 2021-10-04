Эксперт по кибербезопасности Мазохин рассказал, как снизить число рекламных звонков
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Так, в беседе с радио Sputnik эксперт посоветовал сообщить собеседнику о том, что он незаконно узнал ваш номер.
«Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, — это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладётся трубка, даже без «до свидания», «спасибо» и так далее», — отметил Мазохин.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.