Эксперт по кибербезопасности Мазохин рассказал, как снизить число рекламных звонков

Эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин рассказал, как можно попытаться снизить количество рекламных звонков, поступающих на ваш номер.

Так, в беседе с радио Sputnik эксперт посоветовал сообщить собеседнику о том, что он незаконно узнал ваш номер.

«Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, — это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладётся трубка, даже без «до свидания», «спасибо» и так далее», — отметил Мазохин.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.