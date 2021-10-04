Глава Тверского района Москвы раскритиковал «Умное голосование»
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
«Я считаю «Умное голосование» вредным проектом. УГ поддерживает, например, сталинистов. И при этом они (организаторы «Умного голосования». — RT) пытаются при помощи такой поддержки, извиняюсь за слово сленговое, накозлить власти. И параллельно накозлить и стране, и избирателям», — рассказал Якубович.
Яков Якубович баллотировался на выборах в Государственную Думу от Партии Роста, но не не смог победить в своём округе.
Смотрите полную версию интервью Якубовича ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову.