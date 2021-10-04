Глава Тверского района Москвы раскритиковал «Умное голосование»

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Глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович в интервью RT рассказал о своём отношении к проекту «Умное голосование». По его мнению, этот проект создан для того, чтобы навредить партии власти, и не учитывает интересов избирателей.
Глава Тверского района Москвы раскритиковал «Умное голосование»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Я считаю «Умное голосование» вредным проектом. УГ поддерживает, например, сталинистов. И при этом они (организаторы «Умного голосования». — RT) пытаются при помощи такой поддержки, извиняюсь за слово сленговое, накозлить власти. И параллельно накозлить и стране, и избирателям», — рассказал Якубович. 

Яков Якубович баллотировался на выборах в Государственную Думу от Партии Роста, но не не смог победить в своём округе.

Смотрите полную версию интервью Якубовича ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову.

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