Глава Тверского района Москвы раскритиковал «Умное голосование»

Глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович в интервью RT рассказал о своём отношении к проекту «Умное голосование». По его мнению, этот проект создан для того, чтобы навредить партии власти, и не учитывает интересов избирателей.

«Я считаю «Умное голосование» вредным проектом. УГ поддерживает, например, сталинистов. И при этом они (организаторы «Умного голосования». — RT) пытаются при помощи такой поддержки, извиняюсь за слово сленговое, накозлить власти. И параллельно накозлить и стране, и избирателям», — рассказал Якубович.

Яков Якубович баллотировался на выборах в Государственную Думу от Партии Роста, но не не смог победить в своём округе.

Смотрите полную версию интервью Якубовича ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову.