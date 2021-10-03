В Дагестане идут поиски пропавшего помощника прокурора Махачкалы

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Правоохранительные органы в Дагестане ведут поиски пропавшего помощника прокурора Махачкалы и его отца.
В Дагестане идут поиски пропавшего помощника прокурора Махачкалы
  • РИА Новости

«Пропали двое жителей Махачкалы — 60-летний Омаргаджи Джамалудинов и его 29-летний сын Ахмед Джамалудинов, которые 2 октября 2021 года выехали из дома на автомобиле Lexus 570 белого цвета и по настоящее время не вернулись», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД по республике.

Отмечается, что на связь они не выходят.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, Ахмед Джамалудинов является помощником прокурора Махачкалы.

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