Проценко высказался о ситуации с коронавирусом

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павлу Зарубину высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — приводит vesti.ru ответ Проценко на вопрос, будет ли этой осенью волна COVID-19 такой же сильной, как в прошлом году.

Согласно данным на 3 октября, в России за сутки выявили 25 769 случаев коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 586 536 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.