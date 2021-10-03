Расходы на национальную оборону России в 2022 году составят более 3,5 трлн рублей

Расходы федерального бюджета на национальную оборону России в 2022 году превысят 3,5 трлн рублей и составят 2,6% прогнозируемого ВВП страны, при этом расходы на экономику составят 3,46 трлн рублей, а крупнейшим разделом федерального бюджета станет социальная политика — на неё в следующем году планируется потратить более 5,8 трлн рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022—2024 годы, который правительство внесло в Госдуму 30 сентября.

При этом в 2020 году расходы на национальную экономику опередили военный бюджет, на это обращает внимание РБК. Как напоминает издание, это произошло впервые с 2014 года.

Вместе с тем в материале подчёркивается, что расходы на национальную оборону не подлежат подробному анализу, так как основная часть ассигнований по этому разделу проходит как секретная.

Кроме того, прямые и косвенные оборонные расходы в бюджете больше, чем по разделу «Национальная оборона», отмечает РБК. Например, у Минобороны есть расходы, проходящие по разделу «Национальная экономика» (на развитие связи и информатики), а пенсии бывшим военнослужащим могут проходить по разделу «Социальная политика».

Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.