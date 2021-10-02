Дербент и Великий Новгород станут городами-побратимами

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Дербент и Великий Новгород станут городами-побратимами, заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов.
Дербент и Великий Новгород станут городами-побратимами
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Дагестана, такой шаг позволит развивать культурное взаимодействие между городами на более высоком уровне.

«Мы сегодня с Андреем Сергеевичем (Никитин, губернатор Новгородской области. — RT) обсудили вопросы взаимодействия, культурных связей. Вплоть до того, что мы при обсуждении и заключении соглашения должны эти города сделать побратимами, потому что эти культурные связи для нас очень важны», — заявил Меликов.

На встрече представителей власти двух городов также обсуждались вопросы о сотрудничестве в социальных проектах, усилиях по борьбе с бедностью и вопросы образования.

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