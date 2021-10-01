Из Санкт-Петербурга в Кронштадт отбуксировали первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол».

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Подлодка станет экспонатом Музея военно-морской славы, который будет открыт в рамках проекта «Остров фортов» в 2023 году. В ходе реставрации на подлодке воссоздадут отсеки середины ХХ века.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге состоялась передача двух исторических артефактов в коллекцию государственного историко-мемориального музея «Смольный».