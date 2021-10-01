В Калининграде реконструируют мемориал, посвящённый погибшим при штурме Кёнигсберга
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Как заявил директор Калининградской службы заказчика Евгений Астапов, прорабатываются изменения в проекте, чтобы максимально эффективно задействовать всю территорию мемориала.
«Принципиальной разницы между старым и новым объектом нет. Он будет так же состоять из колонн, на входной группе будут две плиты, по периметру установят малые архитектурные формы и освещение. Кроме того, здесь будет небольшой сквер, место отдыха для горожан, где они смогут посидеть, вспомнить о событиях военных лет», — отметил он.
Работы планируется закончить до конца ноября 2021 года.
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