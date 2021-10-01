В Тюмени перед судом предстанут обвиняемые в телефонном мошенничестве

В Тюмени перед судом предстанут четыре жителя Челябинской области, обвиняемые в телефонном мошенничестве.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.

По версии следствия, в октябре 2020 года житель Коркина решил заняться хищением денег у пожилых жителей Тюменской области и Красноярского края. К преступлению в разное время он привлёк трёх племянников.

В ночное время злоумышленники звонили на стационарные номера телефонов. Когда трубку поднимал пожилой человек, один из злоумышленников представлялся родственником и сообщал ложные данные о ДТП со смертельным исходом. Другой соучастник подтверждал информацию, выдавая себя за полицейского.

В общей сложности фигуранты похитили более 3 млн рублей. В декабре 2020 года злоумышленников задержали в Омске. По решению суда они заключены под стражу.

В зависимости от роли и степени участия жители Челябинской области обвиняются в совершении мошенничества и покушении на мошенничество.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанут члены преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве.