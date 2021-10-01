В Челябинской области завели дело по факту мошенничества в отношении пенсионеров

В Челябинской области завели уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионеров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Задержаны жители Москвы 1986 и 1989 годов рождения. Эти граждане использовали скомпрометированную базу данных и по ней звонили доверчивым пожилым людям. Пенсионерам они обещали денежную компенсацию за ранее оказанные услуги экстрасенсов, которые оказались мошенниками», — рассказали в полиции.

Жертвами злоумышленников стали 15 человек на общую сумму более 18 млн рублей.

Обвиняемых заключили под стражу.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанут члены преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве.