В Челябинской области завели дело по факту мошенничества в отношении пенсионеров

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В Челябинской области завели уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионеров.
В Челябинской области завели дело по факту мошенничества в отношении пенсионеров

    Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

    «Задержаны жители Москвы 1986 и 1989 годов рождения. Эти граждане использовали скомпрометированную базу данных и по ней звонили доверчивым пожилым людям. Пенсионерам они обещали денежную компенсацию за ранее оказанные услуги экстрасенсов, которые оказались мошенниками», — рассказали в полиции.

    Жертвами злоумышленников стали 15 человек на общую сумму более 18 млн рублей.

    Обвиняемых заключили под стражу.

    Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанут члены преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве.

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