Психиатр рассказала о признаках зависимости детей от гаджетов

Врач-психиатр Клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне» кандидат медицинских наук Екатерина Наркевич рассказала о признаках зависимости детей от гаджетов.

«Дети быстро привыкают «жить в экране», не зная чувства меры. Реальный мир замещается виртуальным. Если взрослый, зависающий в гаджетах, знает, от чего бежит, то ребёнок даже не знает, чего лишается», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её мнению, «общаться» с телефоном гораздо проще, поэтому дети выбирают более лёгкий путь, а в результате формируется зависимость.

Первым признаком является поисковое поведение, то есть действия нацелены на возобновление контакта с гаджетом. Это может проявляться в раздражительности, апатии, агрессивности.

Ещё одно проявление — изменение характера, появляется лживость, манипулятивность. Зависимый безразличен ко всем остальным видам деятельности.

«Что касается маленьких детей, до 7—8-летнего возраста, длительное слежение за экраном нарушает работу центральной нервной системы, внося серьёзные структурные изменения», — добавила Наркевич.

Ранее главный психиатр Московской области Антон Масякин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что современные дети практически всё время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей.