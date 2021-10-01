В ЯНАО рассказали о ходе выполнения программы переселения из аварийного жилья за пределы региона

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о ходе выполнения программы переселения из аварийного жилья за пределы региона.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Подано в общей сложности более 500 заявок. Самыми активными участниками программы стали жители Ноябрьска, Муравленко, Лабытанги и Пуровского района.

Чаще всего для переезда ямальцы выбирают Краснодарский край, Башкирию, Ленинградскую и Московскую области.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья.