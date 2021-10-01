Более 2,26 млн большегрузов проехали по Крымскому мосту за три года

Более 2,26 млн большегрузов проехали по Крымскому мосту с начала его открытия.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу «Упрдор «Тамань».

«Грузовой трафик превышает показатели 2020 и 2019 годов на 8 и 10% соответственно и составил (с 1 октября прошлого года по 1 октября текущего) почти 800 тыс. автомобилей», — заявили в пресс-службе.

В 2020 году по мосту проехало 740 тыс. грузовиков, в 2019 году — 723 тыс.

Наибольшая месячная интенсивность движения большегрузов в обе стороны отмечена в апреле — в 2021 году проехали более 72 тыс. грузовиков (+3% по сравнению с апрелем 2020-го).

Суточный рекорд зафиксирован 28 апреля — 3120 фур.

Ранее сообщалось, что летний трафик по Крымскому мосту превысил допандемийные показатели — за три месяца по нему проехало более 2 млн автомобилей.