Подмосковные власти отреагировали на 2,3 млн обращений на портале «Добродел» за шесть лет

Порталу «Добродел» 1 октября исполняется шесть лет. За это время жители Московской области решили с его помощью 2,3 млн проблем, о чём сообщили через систему обратной связи.

Об этом «Радио 1» сообщили в Мингосуправления Московской области.

«На портале «Добродел» зарегистрировано 1,9 млн пользователей, 700 тыс. активно используют мобильное приложение. Через портал жители совместно с властью могут решать самые разные вопросы и проблемы — более 2,3 млн предложенных решений уже получили положительную оценку. Кроме того, пользователи могут оставлять свои предложения: только в этом году жители отдали 600 тыс. голосов по темам ремонта дорог, комплексного благоустройства дворов, выбора мест для лесопарков и другим вопросам», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.