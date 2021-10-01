Подмосковные власти отреагировали на 2,3 млн обращений на портале «Добродел» за шесть лет
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Об этом «Радио 1» сообщили в Мингосуправления Московской области.
«На портале «Добродел» зарегистрировано 1,9 млн пользователей, 700 тыс. активно используют мобильное приложение. Через портал жители совместно с властью могут решать самые разные вопросы и проблемы — более 2,3 млн предложенных решений уже получили положительную оценку. Кроме того, пользователи могут оставлять свои предложения: только в этом году жители отдали 600 тыс. голосов по темам ремонта дорог, комплексного благоустройства дворов, выбора мест для лесопарков и другим вопросам», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.