Глава Кузбасса рассказал о перспективах развития курорта Шерегеш

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о перспективах развития курорта Шерегеш.
Глава Кузбасса рассказал о перспективах развития курорта Шерегеш
  • © Ольга Климова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Шерегеш, наш курорт, вошёл в национальный проект. У нас уже 27 сентября на лыжах начали кататься. Конечно, это не открытие сезона, но, по оценке всех экспертов, за сентябрь у нас продаж на этот сезон больше, чем в Сочи», — заявил Цивилёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил губернатор, если построить аэропорт непосредственно в Шерегеше, то регион готов подвести дороги и все коммуникации.

«Мы выбрали площадку в 7 км от горы, причём у нас есть инвестор, кто построит терминал», — сказал Цивилёв.

Он обратился к главе государства с просьбой поддержать инициативу.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

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