Глава Кузбасса рассказал о перспективах развития курорта Шерегеш
- © Ольга Климова
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«Шерегеш, наш курорт, вошёл в национальный проект. У нас уже 27 сентября на лыжах начали кататься. Конечно, это не открытие сезона, но, по оценке всех экспертов, за сентябрь у нас продаж на этот сезон больше, чем в Сочи», — заявил Цивилёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил губернатор, если построить аэропорт непосредственно в Шерегеше, то регион готов подвести дороги и все коммуникации.
«Мы выбрали площадку в 7 км от горы, причём у нас есть инвестор, кто построит терминал», — сказал Цивилёв.
Он обратился к главе государства с просьбой поддержать инициативу.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».