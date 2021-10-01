Глава Кузбасса рассказал о перспективах развития курорта Шерегеш

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о перспективах развития курорта Шерегеш.

Об этом сообщает Life.ru.

«Шерегеш, наш курорт, вошёл в национальный проект. У нас уже 27 сентября на лыжах начали кататься. Конечно, это не открытие сезона, но, по оценке всех экспертов, за сентябрь у нас продаж на этот сезон больше, чем в Сочи», — заявил Цивилёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил губернатор, если построить аэропорт непосредственно в Шерегеше, то регион готов подвести дороги и все коммуникации.

«Мы выбрали площадку в 7 км от горы, причём у нас есть инвестор, кто построит терминал», — сказал Цивилёв.

Он обратился к главе государства с просьбой поддержать инициативу.

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