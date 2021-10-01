В Москве оборот предприятий МСБ увеличился за год на 38%

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за восемь месяцев 2021 года оборот малых и средних предприятий Москвы достиг 1,9 трлн рублей — на 38% больше, чем в прошлом году.
В Москве оборот предприятий МСБ увеличился за год на 38%
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН.

«За счёт восстановления в Москве потребительского спроса обороты малых и средних предприятий в нынешнем году выше не только прошлогодних, но и результатов «доковидного» 2019 года», — заявил Ефимов.

По его словам, выручка МСП за июль — август этого года составила около 527,5 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 26% больше, чем в 2019-м.

Кроме того, на 2% выросло количество работающих в Москве субъектов МСП.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве оценили рост оборота заведений общепита.

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