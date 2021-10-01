В Москве оборот предприятий МСБ увеличился за год на 38%
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Об этом сообщает НСН.
«За счёт восстановления в Москве потребительского спроса обороты малых и средних предприятий в нынешнем году выше не только прошлогодних, но и результатов «доковидного» 2019 года», — заявил Ефимов.
По его словам, выручка МСП за июль — август этого года составила около 527,5 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 26% больше, чем в 2019-м.
Кроме того, на 2% выросло количество работающих в Москве субъектов МСП.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве оценили рост оборота заведений общепита.