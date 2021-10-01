Заммэра: около 50% госзакупок Москва совершает у предприятий малого бизнеса
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Об этом сообщает НСН.
По словам Ефимова, этот показатель на 36,4% больше, чем за такой же период 2020 года, и на 8,4%, чем в 2019 году.
«Среди популярных предметов закупок за восемь месяцев этого года стали строительные и хозяйственные товары, бытовая техника и медицинские товары», — отметил заместитель мэра.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», с начала 2021 года в Татарстане бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма на сумму 454,91 млн рублей.