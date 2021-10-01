В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре на пост детского омбудсмена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена вместо ушедшей в Госдуму Анны Кузнецовой.

Reuters

«Пока не определился», — цитирует Пескова РИА Новости. Ранее Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы восьмого созыва.