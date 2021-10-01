В Минобрнауки сообщили, что вузы сами должны принимать решение о переходе на удалёнку
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- РИА Новости
«Решение о переходе на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий принимается руководством вуза», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, подобное решение должно быть принято «с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора».
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в Минобрнауки не планируют вводить дистанционный формат обучения в российских вузах из-за ситуации с коронавирусом.