Адвокат Ким рассказал об особенностях получения наследства супругом-иностранцем

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Адвокат Игорь Ким рассказал об особенностях получения наследства супругом-иностранцем (гражданином России) в ситуации, когда стороны заключили брак за рубежом (например, в США).
Адвокат Ким рассказал об особенностях получения наследства супругом-иностранцем
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что если заключённый брак признан в России, то совместно нажитое имущество стороны будут делить на территории России.

«Если наследственное имущество находится за пределами России, то, соответственно, оно подлежит наследованию в определённом нотариальном порядке», — добавил при этом Ким.

По его словам, если брак зарегистрирован, например, только в США, то в России он не признаётся действительным.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.

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