Адвокат Ким рассказал об особенностях получения наследства супругом-иностранцем
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
В беседе с Life.ru он заявил, что если заключённый брак признан в России, то совместно нажитое имущество стороны будут делить на территории России.
«Если наследственное имущество находится за пределами России, то, соответственно, оно подлежит наследованию в определённом нотариальном порядке», — добавил при этом Ким.
По его словам, если брак зарегистрирован, например, только в США, то в России он не признаётся действительным.
Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.