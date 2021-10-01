Адвокат Ким рассказал об особенностях получения наследства супругом-иностранцем

Адвокат Игорь Ким рассказал об особенностях получения наследства супругом-иностранцем (гражданином России) в ситуации, когда стороны заключили брак за рубежом (например, в США).

В беседе с Life.ru он заявил, что если заключённый брак признан в России, то совместно нажитое имущество стороны будут делить на территории России.

«Если наследственное имущество находится за пределами России, то, соответственно, оно подлежит наследованию в определённом нотариальном порядке», — добавил при этом Ким.

По его словам, если брак зарегистрирован, например, только в США, то в России он не признаётся действительным.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.