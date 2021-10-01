Москвичи смогут оформить брак в 87 офисах «Мои документы»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что сотрудники этих учреждений прошли обучение по специальной программе, разработанной учебным центром совместно с представителями Управления ЗАГС Москвы.
Так, в 87 офисах «Мои документы» можно пожениться в неторжественной обстановке, расторгнуть брак, получить повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния, внести изменения в записи актов гражданского состояния, зарегистрировать рождение и смерть по заявлению юрлица или по решению суда.
Ранее ФАН передавало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.