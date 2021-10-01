Москвичи смогут оформить брак в 87 офисах «Мои документы»

В столице в 87 центрах «Мои документы» можно заключить брак в неторжественной обстановке, получить повторные документы органов ЗАГС, а также ряд других услуг.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что сотрудники этих учреждений прошли обучение по специальной программе, разработанной учебным центром совместно с представителями Управления ЗАГС Москвы.

Так, в 87 офисах «Мои документы» можно пожениться в неторжественной обстановке, расторгнуть брак, получить повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния, внести изменения в записи актов гражданского состояния, зарегистрировать рождение и смерть по заявлению юрлица или по решению суда.

Ранее ФАН передавало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.