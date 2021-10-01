Оренбуржье посетили более 1,2 млн туристов в 2021 году

За девять месяцев 2021 года Оренбургскую область посетили более 1,2 млн человек.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областное правительство.

Отмечается, что в регионе много интересных для туристов территорий и мероприятий.

Например, на днях в Оренбурге проходили мероприятия, посвящённые Всемирному дню туризма.

«Пятидневная программа из бесплатных городских экскурсий и посещения музеев по специальной цене была направлена на повышение интереса к изучению исторических мест, достопримечательностей областного центра и популяризацию музеев. Участниками Всемирного дня туризма стали более 100 человек», — отметила начальник отдела по развитию туризма Министерства экономического развития региона Ольга Овчарова.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что байк-парк «Красная Поляна» в два раза увеличил зону катания на горных велосипедах, открыв новые трассы в «Восточном лесу».