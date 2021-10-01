Кабмин утвердил отчёт об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года
- РИА Новости
«Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года и направить его в Государственную думу, Совет Федерации и Счётную палату», — говорится в сообщении.
В соответствии с отчётом, доходы федерального бюджета за первое полугодие 2021 года сложились в объёме около 11 266 млрд рублей.
Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.