Кабмин утвердил отчёт об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года

Правительство России утвердило отчёт об исполнении федерального бюджета за первые шесть месяцев 2021 года. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

«Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года и направить его в Государственную думу, Совет Федерации и Счётную палату», — говорится в сообщении.

В соответствии с отчётом, доходы федерального бюджета за первое полугодие 2021 года сложились в объёме около 11 266 млрд рублей.

Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.