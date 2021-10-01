В Москве стартовал финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Он продлится до 6 октября.

«Мы крайне заинтересованы, чтобы движение ICPC было конкурентным, и рады, что в этом году его принимает Россия. В этом году в финале встретятся более 100 команд из 42 стран, в том числе 15 из России», — заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости.

Со своей стороны, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин напомнил, что Россия принимает участие в чемпионате с 1995 года. С тех пор россияне завоевали 80 медалей, в том числе 33 золотые.

«Самыми представленными в финале будут Индия, Россия, США, Бразилия. Также в финале встретятся команды из топ-10 мировых университетов», — добавил он.

Действующий чемпион — коллектив Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что этот коллектив — первый в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд.