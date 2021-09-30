Суд в Ереване арестовал экс-главу Минобороны Армении

Суд в Ереване принял решение арестовать на два месяца бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна.

«Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и заключить под арест сроком на два месяца бывшего министра обороны Давида Тонояна», — приводит ТАСС слова адвоката Сергея Ованнисяна.

Он уточнил, что защита бывшего министра намерена обжаловать решение об аресте в апелляционном суде.

Ранее Служба национальной безопасности Армении обвинила Тонояна в хищении денежных средств в особо крупных размерах и представила ходатайство в суд о его аресте.