Председателем Мособлдумы седьмого созыва избрали Игоря Брынцалова

Председателем Мособлдумы седьмого созыва избран Игорь Брынцалов. Его кандидатуру поддержали все фракции.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сейчас первоочередная задача — работа над бюджетом на трёхлетний период. Безусловно, полученные в ходе избирательной кампании наказы жителей будут учтены при разработке главного документа региона», — заявил Брынцалов.

Он также отметил, что в числе приоритетных направлений — социальная сфера, поддержка бизнеса, развитие экономики, транспортной отрасли, решение вопросов экологии, ЖКХ и благоустройства.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что во вторник, 28 сентября, в Адыгее состоялось первое заседание нового Государственного совета — Хасэ.