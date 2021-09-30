Председателем Мособлдумы седьмого созыва избрали Игоря Брынцалова

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Председателем Мособлдумы седьмого созыва избран Игорь Брынцалов. Его кандидатуру поддержали все фракции.
Председателем Мособлдумы седьмого созыва избрали Игоря Брынцалова
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сейчас первоочередная задача — работа над бюджетом на трёхлетний период. Безусловно, полученные в ходе избирательной кампании наказы жителей будут учтены при разработке главного документа региона», — заявил Брынцалов.

Он также отметил, что в числе приоритетных направлений — социальная сфера, поддержка бизнеса, развитие экономики, транспортной отрасли, решение вопросов экологии, ЖКХ и благоустройства.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что во вторник, 28 сентября, в Адыгее состоялось первое заседание нового Государственного совета — Хасэ.

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