Главгосэкспертиза одобрила проект строительства в Севастополе театра оперы и балета

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Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство в Севастополе здания театра оперы и балета.
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства в Севастополе театра оперы и балета
  • © департамент архитектуры и градостроительства Севастополя

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Театр как часть культурно-образовательного кластера планируется возвести между Артиллерийской и Карантинной бухтами.

«Площадь застройки театра — 15 140,2 кв. м, а общая площадь будущего здания сложной — «летящей» — формы с консольной открытой террасой, выходящей на море, составит 61 361,63 кв. м. Крышу театра оформят в виде пространственной конструкции с нависающими со всех сторон краями и выносом козырька над главным входом», — говорится в сообщении.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что до конца 2023 года в столице построят и реконструируют 21 здание учреждений культуры и искусства.

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