Джигурда прокомментировал идею признать экстремистскими движения радикального феминизма и чайлдфри

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Актёр и певец Никита Джигурда прокомментировал предложение признать экстремистскими движения радикального феминизма и чайлдфри.
Джигурда прокомментировал идею признать экстремистскими движения радикального феминизма и чайлдфри
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что является противником запретительных мер.

«Но понимаю и тех, кто боится агрессивно настроенных женщин, недовольных мужским поведением», — сказал артист.

По его словам, издавна «всё ясно: есть мужчина, есть женщина, которые должны найти точки соприкосновения и взаимопонимания».

Ранее ТАСС сообщал, что председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри. С такой инициативой он выступил на координационном заседании Родительской палаты.

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