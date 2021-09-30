Джигурда прокомментировал идею признать экстремистскими движения радикального феминизма и чайлдфри

Актёр и певец Никита Джигурда прокомментировал предложение признать экстремистскими движения радикального феминизма и чайлдфри.

В беседе с Life.ru он заявил, что является противником запретительных мер.

«Но понимаю и тех, кто боится агрессивно настроенных женщин, недовольных мужским поведением», — сказал артист.

По его словам, издавна «всё ясно: есть мужчина, есть женщина, которые должны найти точки соприкосновения и взаимопонимания».

Ранее ТАСС сообщал, что председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри. С такой инициативой он выступил на координационном заседании Родительской палаты.