Автоэксперт предупредил о высоком риске аварий из-за летней резины

Автоэксперт Алексей Аксёнов напомнил, что для автовладельца в списке задач замена автомобильных шин с летних на зимние должна стоять на первом месте.

Эксплуатация летней резины при низких температурах может стать причиной аварий, сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

«Делать это лучше заблаговременно, чтобы случайно «не остаться без машины» с наступлением заморозков. По стандартным правилам «переобувка» должна производиться при среднесуточной температуре, которая не превышает +5 °С. Если днём поездка на летней резине может обойтись без аварий, то ночные заморозки способны покрыть осенний асфальт тонким слоем льда. И поездка на «лете» может превратиться в настоящий экстрим с большой вероятностью попасть в аварию буквально на ровном месте», — сообщил эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.