В ЯНАО на развитие спорта направят почти 10 млн рублей

Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа объявил о начале приёма заявок на получение грантов в сфере развития спорта.

Заявки будут приниматься с 30 сентября по 18 октября. Всего правительство выделяет на развитие спорта в округе 9,3 млн.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Гранты выдадут в четырёх номинациях: по три гранта в объёме 600 тыс. рублей получат победители на развитие и адаптивных, и национальных видов спорта. Три гранта по 815 тыс. рублей предусмотрено на развитие массового спорта и ещё три — по 1,1 млн рублей — на развитие спорта высших достижений.

Как ранее сообщала НСН, шесть новых спортивных комплексов возведут в Москве к июлю 2022 года.