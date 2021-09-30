В ЯНАО на развитие спорта направят почти 10 млн рублей
- РИА Новости
Заявки будут приниматься с 30 сентября по 18 октября. Всего правительство выделяет на развитие спорта в округе 9,3 млн.
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
Гранты выдадут в четырёх номинациях: по три гранта в объёме 600 тыс. рублей получат победители на развитие и адаптивных, и национальных видов спорта. Три гранта по 815 тыс. рублей предусмотрено на развитие массового спорта и ещё три — по 1,1 млн рублей — на развитие спорта высших достижений.
Как ранее сообщала НСН, шесть новых спортивных комплексов возведут в Москве к июлю 2022 года.