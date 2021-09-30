Адвокат прокомментировал определение Верховного суда по управляющим компаниям

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Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин прокомментировал определение Верховного суда по управляющим компаниям.
Адвокат прокомментировал определение Верховного суда по управляющим компаниям
  • РИА Новости

Собственники квартир в городе Фокино Приморского края исправно оплачивали коммунальные услуги, но управляющая компания свои обязанности не выполняла и на переговоры не шла. Районный и апелляционный суды граждан поддержали, а кассационный в требованиях перерасчёта отказал.

Трое из собственников обратились в Верховный суд, который определил, что жители имели право сразу обратиться за защитой своих законных интересов в суд. Поскольку они оплачивали все выставленные коммунальщиками счета и не получали заявленных услуг в полном объёме, УК обязана не только сделать перерасчёт платежей за содержание общего имущества, но и возместить моральный ущерб и выплатить штраф в пользу заявителей по делу, дошедшему в ВС.

«Данное определение будет хорошей помощью тем россиянам, которые уже ведут тяжбу с коммунальщиками или могут попасть в ситуацию, когда придётся отстаивать свои права на получение в полном объёме всех оплаченных коммунальных услуг», — заявил Шагин в беседе с Life.ru.

По его словам, позитивно воспринимается судебная практика, свидетельствующая, что неоказание качественных коммунальных услуг приведёт не только к возврату внесённой оплаты, но и к компенсации морального вреда.

Ранее «Известия» сообщали, что по итогам первого полугодия 2021 года самой актуальной проблемой в сфере ЖКХ остался вопрос начисления платы за жилищно-коммунальные услуги — на это жаловались почти 16% россиян.

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