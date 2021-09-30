Специалист по недвижимости рассказала о компенсациях при покупке квартиры в новостройке

Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич рассказала о компенсациях при покупке квартиры в новостройке.

«Если у вас жильё по найму и вы относитесь к малообеспеченной категории граждан, то за вас ремонтировать квартиру будет муниципалитет. Это же по факту его собственность. Кроме того, есть компенсации для семей с детьми-инвалидами и другими категориями льготников — они достигают 50% от затрат в зависимости от региона», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, к этой же группе субсидий относится помощь ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам. Она так и называется — адресная, а оформляется через госуслуги или при личном заявлении, уточнила Лашкевич.

«Но при этом в большинстве регионов сумма составляет не более 100 тыс. рублей», — добавила эксперт.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области построили 7188 квартир с начала 2021 года. Их общая площадь составляет 618,7 тыс. кв. м.