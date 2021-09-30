Юрист рассказала о возможных компенсациях при покупке квартиры в новостройке

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала о возможных компенсациях при покупке квартиры в новостройке.
Юрист рассказала о возможных компенсациях при покупке квартиры в новостройке
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru она заявила, что налоговый резидент России вправе воспользоваться имущественным вычетом. Можно компенсировать часть затрат на покупку квартиры, доли в ней либо прав на квартиру, доли в строящемся доме, а также расходов на отделку приобретённой квартиры.

«Учитываются расходы на приобретение отделочных материалов, на саму работу, а также на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ», — пояснила юрист.

По её словам, в некоторых случаях компенсации и субсидии за ремонт могут быть предусмотрены конкретными нормами на местном или региональном уровне.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области построили 7188 квартир с начала 2021 года. Их общая площадь составляет 618,7 тыс. кв. м.

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