В Тюмени загорелась кровля десятиэтажного жилого дома

В Тюмени загорелась крыша десятиэтажного жилого дома, из здания спасли 12 человек, ещё 51 эвакуировали.

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о загорании кровли в 10-этажном многоквартирном доме по адресу г. Тюмень, ул. Народная, 10», — заявили в ведомстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в МЧС России, эвакуирован 51 человек, 12 спасены. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Ранее в Самарской области в результате пожара в многоквартирном доме погибли трое детей.