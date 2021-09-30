В Тюмени загорелась кровля десятиэтажного жилого дома
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Поступило сообщение о загорании кровли в 10-этажном многоквартирном доме по адресу г. Тюмень, ул. Народная, 10», — заявили в ведомстве.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Как сообщили в МЧС России, эвакуирован 51 человек, 12 спасены. Площадь возгорания составила 100 кв. м.
Ранее в Самарской области в результате пожара в многоквартирном доме погибли трое детей.