В Тюмени загорелась кровля десятиэтажного жилого дома

Короткая ссылка
В Тюмени загорелась крыша десятиэтажного жилого дома, из здания спасли 12 человек, ещё 51 эвакуировали.
В Тюмени загорелась кровля десятиэтажного жилого дома
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о загорании кровли в 10-этажном многоквартирном доме по адресу г. Тюмень, ул. Народная, 10», — заявили в ведомстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в МЧС России, эвакуирован 51 человек, 12 спасены. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Ранее в Самарской области в результате пожара в многоквартирном доме погибли трое детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить