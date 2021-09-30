В Москве рассказали о подготовке метро к зиме

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Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал о комплексе мер по подготовке столичного метрополитена к зимнему периоду.
В Москве рассказали о подготовке метро к зиме
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Московский транспорт ежегодно проводит две большие подготовки инфраструктуры к смене сезонов — лету и зиме... Особое внимание уделяется поддержанию комфортной температуры для пассажиров как на наземном городском транспорте, так и в метро и МЦД. Например, уже сейчас кондиционеры во всех поездах метро работают в зимнем режиме — пассажирам комфортно даже в тёплой одежде», — отметил Ликсутов.

Также в числе прочего на входах в вестибюли начали устанавливать вторые двери, защищающие от потока холодного воздуха.

Всего до конца октября планируется установить 5 тыс. таких дверей.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.

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