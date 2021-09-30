В Москве рассказали о планах по расширению транспортных возможностей МЦД

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что с запуском МЦД-3 и МЦД-4 в столице появятся 12 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).
В Москве рассказали о планах по расширению транспортных возможностей МЦД
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, Ликсутов объяснил, что в настоящее время диаметры не связаны между собой, но в ближайшие годы эта задача будет решена.

«Продолжаем создавать транспортный каркас: в столице ведутся масштабнейшие работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Они позволят запустить ещё два диаметра, а также соединить все четыре диаметра в единую новую городскую железнодорожную сеть. За счёт новых удобных и бесплатных пересадок пассажиры станут ещё мобильнее и смогут строить новые, недоступные сейчас маршруты», — добавил он.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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