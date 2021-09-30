Мурашко сообщил о завершении третьей фазы испытаний «Спутника V» среди пожилых

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что третья фаза испытаний вакцины «Спутник V» среди пациентов старше 60 лет завершена.

Об этом глава Минздрава сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V», она завершилась с участием пациентов старше 60 лет», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, был продемонстрирован высокий профиль безопасности и эффективности вакцины.

Он отметил, что идёт подготовка итогового отчёта.

RT вёл трансляцию.