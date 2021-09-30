Мурашко сообщил о завершении третьей фазы испытаний «Спутника V» среди пожилых
- РИА Новости
Об этом глава Минздрава сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V», она завершилась с участием пациентов старше 60 лет», — приводит его слова ТАСС.
По его словам, был продемонстрирован высокий профиль безопасности и эффективности вакцины.
Он отметил, что идёт подготовка итогового отчёта.
RT вёл трансляцию.