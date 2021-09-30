Мурашко сообщил о завершении третьей фазы испытаний «Спутника V» среди пожилых

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что третья фаза испытаний вакцины «Спутник V» среди пациентов старше 60 лет завершена.
Мурашко сообщил о завершении третьей фазы испытаний «Спутника V» среди пожилых
  • РИА Новости

Об этом глава Минздрава сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V», она завершилась с участием пациентов старше 60 лет», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, был продемонстрирован высокий профиль безопасности и эффективности вакцины.

Он отметил, что идёт подготовка итогового отчёта.

RT вёл трансляцию.

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