В Генштабе ВС России рассказали об осеннем призыве

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский на брифинге перед начинающимся 1 октября осенним призывом сообщил, что «призыву на военную службу подлежит более 127 тыс. человек».

«Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год», — цитирует ТАСС Бурдинского.

При этом он сообщил, что «есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года».

По его словам, «основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войсках при их комплектовании молодым пополнением».

В августе телеканал «Звезда» сообщал, что новобранцы весеннего призыва 2021 года, прибывшие для прохождения срочной службы в корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в пункте базирования в Дагестане, приняли военную присягу.