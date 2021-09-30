В Москве рассказали о планах по озеленению острова Балчуг

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Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства острова Балчуг поздней осенью там высадят около 600 деревьев и более 21 тыс. кустарников.

Об этом сообщает «Москва 24».

Отмечается, что озеленение запланировано на четырёх благоустроенных набережных острова Балчуг, Садовнической улице и в Репинском сквере.

Как рассказал Бирюков, больше всего деревьев высадят на Космодамианской набережной — более 280 лип, дубов, клёнов, декоративных яблонь, вязов и 5 тыс. кустарников. В Репинском сквере дополнительно высадят 138 деревьев и более 9 тыс. кустарников.

Растения подбирали так, чтобы они цвели с весны до глубокой осени. 

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.

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