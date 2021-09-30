В Москве рассказали о планах по озеленению острова Балчуг
Об этом сообщает «Москва 24».
Отмечается, что озеленение запланировано на четырёх благоустроенных набережных острова Балчуг, Садовнической улице и в Репинском сквере.
Как рассказал Бирюков, больше всего деревьев высадят на Космодамианской набережной — более 280 лип, дубов, клёнов, декоративных яблонь, вязов и 5 тыс. кустарников. В Репинском сквере дополнительно высадят 138 деревьев и более 9 тыс. кустарников.
Растения подбирали так, чтобы они цвели с весны до глубокой осени.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.