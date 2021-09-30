В Совфеде предложили открыть банкам доступ к чёрному списку сайтов

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Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв заявил о необходимости как можно скорее доработать нормативные правовые акты, позволяющие кредитным учреждениям оперативно приостанавливать денежные операции в пользу компаний, использующих сайты из перечня запрещённых в России.
В Совфеде предложили открыть банкам доступ к чёрному списку сайтов
  • Reuters

Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

«Поправки к «антиотмывочному» закону, которые вступили в силу в июле этого года, запрещают банкам принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, чьи интернет-сайты находятся в чёрном списке Роскомнадзора. Это реестр доменных имён, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации. Однако у банков сейчас нет возможности проверять сайты клиентов в реестре Роскомнадзора автоматически, поэтому они вынуждены формировать индивидуальные запросы», — объяснил сенатор, уточнив, что это не только затягивает процедуры, но и влечёт увеличение нагрузки на сервис ведомства.

По его словам, чтобы выявление таких юридических лиц происходило быстро и качественно, системы кредитных организаций должны быть интегрированы с единым реестром запрещённых доменных имён.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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