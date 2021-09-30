Эксперт по недвижимости назвала повод для перерасчёта коммунальных платежей

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Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова рассказала, что за ненадлежаще оказанную коммунальную услугу потребителю полагается перерасчёт в следующем месяце.
Эксперт по недвижимости назвала повод для перерасчёта коммунальных платежей
  • © Philippe TURPIN
  • Gettyimages.ru

В частности, специалист привела пример с отоплением.

Как пишет «Российская газета», в России законодательно допускаются короткие перерывы в отоплении помещений. Отключить батареи разрешается не более чем на 24 часа суммарно в течение месяца.

За каждый час сверх допустимого перерыва ежемесячная плата снижается на 0,15%, сказала Анисимова. Такая же «скидка» положена за каждый час отклонения температуры воздуха от нормы, причём на 0,15% плата снижается за каждый градус отклонения температуры. 

Жители также вправе требовать через суд уплаты неустоек, пеней, а в некоторых случаях — компенсации морального вреда, добавила специалист.

Ранее депутат МГД Елена Николаева в беседе с НСН сообщила, что социальные объекты и жильё в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.

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