Эксперт по недвижимости назвала повод для перерасчёта коммунальных платежей
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В частности, специалист привела пример с отоплением.
Как пишет «Российская газета», в России законодательно допускаются короткие перерывы в отоплении помещений. Отключить батареи разрешается не более чем на 24 часа суммарно в течение месяца.
За каждый час сверх допустимого перерыва ежемесячная плата снижается на 0,15%, сказала Анисимова. Такая же «скидка» положена за каждый час отклонения температуры воздуха от нормы, причём на 0,15% плата снижается за каждый градус отклонения температуры.
Жители также вправе требовать через суд уплаты неустоек, пеней, а в некоторых случаях — компенсации морального вреда, добавила специалист.
Ранее депутат МГД Елена Николаева в беседе с НСН сообщила, что социальные объекты и жильё в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.